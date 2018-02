Am Valentinstag wird es knackig kalt

Am Valentinstag sollten Sie sich gegenseitig warm kuscheln, denn auch morgen erwarten uns in Luxemburg frostige Temperaturen. Im Norden des Landes geht es in der Nacht auf bis zu -10 Grad Celsius herunter. Aber auch tagsüber sollten Sie sich warm einpacken: Das Thermometer steigt auf maximal 3 Grad Celsius.

Auch in den nächsten Tagen ist ein Wetterumschwung nicht in Sicht. Am Donnerstagmorgen ist zunächst mit leichten Schneefällen zu rechnen. Diese können im Laufe des Tages in Regen übergehen und für glatte Straßen sorgen. Für Donnerstag und die restliche Woche sind Temperaturen um 5 Grad Celsius zu erwarten.

(L'essentiel)