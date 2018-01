Sonne «glänzt» im Dezember durch Abwesenheit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dunkel war’s, der Mond schien helle... Die Sonne hingegen nicht. Wenigstens nicht im Dezember 2017. Laut Meteolux zeigte sich der Wärmespender im gesamten letzten Monat 14 mickrige Stündchen in 31 Tagen. Genauer: an elf Tagen, denn an den 20 übrigen ließ er sich überhaupt nicht sehen.

Normalerweise scheint die Sonne im Dezember 41 Stunden. An den tiefschwarzen Rekord-Dezember von 1993 kam der letzte Wintermonat allerdings nicht heran. Damals ließ sich der gleißende Feuerball schmale 3,5 Stunden blicken – bis heute trauriger Minusrekord.

Entsprechend viel Regen ist im vergangenen Dezember auch gefallen: knapp 117 Liter pro Quadratmeter, durchschnittlich sind es etwa 87 Liter. Das erklärt sich leicht durch die 23 Regen- und Schneetage, auch hier hat uns der Dezember letztes Jahr nicht geschont. Normalerweise sind nur es 17 Tage. Zudem war es etwas wärmer als gewöhnlich. Die Temperatur lag mit 2,6 Grad um 0,8 Grad über dem üblichen Durchschnitt.

