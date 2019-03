«Blinder Nationalismus führt zu Krieg und Elend»

Jean Asselborn hat am Mittwoch seine 13. außenpolitische Erklärung vor den Europaabgeordneten abgegeben. Der seit 2004 tätige Außenminister, umriss die großen Herausforderungen, vor denen die luxemburgische Diplomatie in einer Welt «im permanenten Wandel» in den kommenden Monaten und Jahren stehen wird.

1. Europa

Jean Asselborn erinnerte an seine «Bereitschaft, eine starke und geeinte EU aufzubauen» und sprach sich für den Multilateralismus aus. Der Minister nutzte die Gelegenheit, um die Populisten zu kritisieren, da «blinder Nationalismus und mangelnde Achtung früher oder später zu Krieg, Leid und Elend führen».

Die EU würde sich internen und externen Herausforderungen stellen, mit Populisten in Europa und anderen autoritäreren Regimen außerhalb. Jean Asselborn verurteilte «diejenigen, die demokratische Werte nicht respektieren und durch Fehlinformationskampagnen und aggressive Handelspolitik Stimmung machen».

Der Außenminister will die soziale Dimension Europas stärken, insbesondere durch Bekämpfung der Armut. Seiner Ansicht nach sollen Arbeitnehmer, die die gleiche Arbeit machen auch das gleiche Gehalt verdienen. Außerdem werden Gespräche über die Erweiterung mit Serbien und Montenegro geführt, vielleicht bald auch mit Albanien und Nordmakedonien.

2. Der Brexit

Jean Asselborn widmete einen Teil seiner Rede auch dem aktuellen Thema Brexit. «Seit gestern Abend ist bekannt, dass das Abkommen vom britischen Parlament nicht ratifiziert werden wird», begann er. Die Verschiebung des für den 29. März geplanten Austritt-Datums sei nur möglich, wenn die Briten «eine ernsthafte Initiative» mit einem klaren Plan vorschlagen, sagte er. «Der Ball liegt bei den Briten.»

Er erinnerte daran, dass die in Luxemburg lebenden Briten ein automatisches Aufenthaltsrecht für ein Jahr nach dem Datum des Brexits haben werden, um ihre Situation zu regeln. Im Allgemeinen wird Luxemburg versuchen, «die negativen Auswirkungen der Situation zu begrenzen".

3. Handelspolitik

Die Handelspolitik war in den letzten Monaten ein wichtiges Thema in der internationalen Diskussion und wurde vom Außenminister angesprochen. Er plädiert für eine «starke Handelspolitik für Europa, wenn wir unsere Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze erhalten wollen». Die Aufrechterhaltung eines Rahmens, der die sozialen Rechte und die Umwelt schützt, ist «notwendig». «Leider ist Protektionismus in Mode», so Asselborn.

4. Beziehungen zu den Nachbarländern

Auch die Nachbarländer waren Gegenstand der Aufmerksamkeit des Ministers, der Luxemburg als «einen Wirtschaftsmotor der Großregion» ansieht. Asselborn will «Initiativen entwickeln, insbesondere mit den Benelux-Ländern», wo er der Ansicht ist, dass die Zusammenarbeit verstärkt werden sollte, insbesondere durch Klimaprojekte. Luxemburg verpflichtet sich auch zur Kofinanzierung von Infrastrukturprojekten mit der Region Lothringen, die täglich genutzt werden.

5. Einwanderung

Europa ist in der Frage der Migranten immer noch zerrissen, sagt Jean Asselborn. «Das traurige Schauspiel des Fehlens einer gemeinsamen Politik für den UN-Migrationspakt zeigt, dass wir von den Europawahlen kein Wunder erwarten können», sagt der Mann, der in der Vergangenheit mit dem Italiener Matteo Salvini aneinander geraten war. Er stellt fest, dass immer weniger Anträge auf internationalen Schutz gestellt werden, «weil Europa in den letzten zwei Jahren zu einer Festung geworden ist». «Wir brauchen eine Partnerschaft mit Afrika, um der legalen Einwanderung eine Chance zu geben», plädiert er.

6. Ein Land mit internationaler Ausrichtung

Luxemburg will auch weiter seine «Headquarter-Politik» fortsetzen, indem es internationale Organisationen anlockt. Dazu ist es notwendig, «die Attraktivität des Standortes durch soziale, kulturelle und wirtschaftliche Angebote zu verbessern», erklärt Jean Asselborn.

