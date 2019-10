«Das ist die Krönung unserer Karriere bei der SNCB», sagte Alain Pierret, einer der beiden Lokführer des Königszuges. «Es war mir eine große Freude, bei der Ankunft vom Großherzog begrüßt zu werden. Ich wünschte, die Großherzogin wäre auch dort gewesen. Aber wir wünschen ihr eine gute Genesung nach ihrer Knieoperation.»

Die Fahrt des Königlichen Konvoi von einer Hauptstadt zur anderen auf der Linie 162 dauerte drei Stunden. «Ende der 70er Jahre, zu Beginn meiner Laufbahn, haben wir die gleiche Strecke in zwei Stunden und 15 Minuten zurückgelegt», sagte der SNCB-Fahrer. In zwei Jahren geht er in den Ruhestand. «Die Strecke wird ständig modernisiert und wir fahren oft auf einem Gleis. Hier wurde der Zeitplan so berechnet, dass die Baustellen uns nicht ausbremsen konnten.»

(Frédéric Lambert/L’essentiel )