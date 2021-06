Neue Karte zeigt Geheimtipps für Radfahrer

Während Smartphone-Apps den Offline-Verzeichnissen zusehends den Rang ablaufen, wagt der Verein «ProVelo» einen Schritt zurück. Mit seiner neuen Karte gibt er Fahrrad-Enthusiasten die Möglichkeit, wenig bekannte Routen und Flecken des Großherzogtums zu entdecken.

Die «ProVelo»-Karte



Die neue Karte kostet zehn Euro und ist in allen Buchhandlungen und Tourismusbüros zu finden. Über die Website provelo.lu kann man sie auch für zwölf Euro (Luxemburg) bzw. 14 Euro (Europa) bestellen.

Das Werk ist heiß begehrt. «Wir haben im vergangenen Jahr 8000 Exemplare drucken lassen. Im Sommer waren sie alle vergriffen. Von der 2021er-Karte gibt es zunächst 4000 Stück», sagt die Vereinsvorsitzende Monique Goldschmidt.

«Das Radfahren ist wieder schwer in Mode»

Für die topografische Karte hat das Katasteramt eine Übersicht zu zahlreichen kleinen Wegen zur Verfügung gestellt, die in das Werk mit aufgenommen wurden. «Wir haben sämtliche Routen selber ausprobiert», so Goldschmidt weiter. Damit die Nutzer nicht ungewollt aus der Puste kommen, zeigt die Karte auch an, mit welchen Anstiegen sie rechnen müssen.

Bereits im vergangenen Jahr erfreuten sich die Radwege Luxemburgs großer Beliebtheit. «In diesem Jahr sollte das nicht anders sein. Momentan steigen die Zahlen zu jedem Wochenende. Insgesamt ist das Radfahren wieder schwer in Mode, nicht zuletzt wegen Corona», erklärt die Vorsitzende.

Mittlerweile sei das Streckennetz und die dazu gehörende Infrastruktur so weit ausgebaut, dass hierzulande ganze Urlaube auf dem Fahrrad verbracht werden könnten. Mehr als 80 Betriebe seien mit dem Label «Bed and Bike» ausgezeichnet worden. «Und da hat man die Garantie, sein Rad über Nacht sicher abstellen zu können», erklärt Goldschmidt. Die neue Karte richtet sich an Luxemburger und Touristen aus ganz Europa. Für den Einstieg empfiehlt Goldschmidt leichte, familienfreundliche Radwege – beispielsweise entlang der Mosel und Routen, die an vielen Bahnhöfen vorbeiführen.

(Frédéric Lambert/L'essentiel )