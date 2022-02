Geldstrafen für Corona-​​Schwurbler gefordert

Am heutigen Dienstag standen zwei Wortführer der Anti-Maßnahmen-Bewegung vor dem Luxemburger Friedensgericht. Jean-Marie Jacoby und Peter Freitag mussten sich für mehrere Rechtsverstöße im Rahmen der Protestbewegung im vergangen Jahr verantworten. Darunter Zuwiderhandlungen gegen Versammlungsverbote, Maskenpflicht und Abstandsgebote.

Die Verteidigungsstrategie der Angeklagten bestand weitgehend darin, die Covid-Gesetze in Zweifel zu ziehen. «Ich stelle ihre Verfassungsmäßigkeit in Frage», so Peter Freitag. Die Maßnahmen seien lediglich politischer, statt schützender Natur. Freitag berief sich dabei auf coronakritische «Experten, wie den kürzlich verstorbenen Professor Luc Montagnier». Jean-Marie Jacoby bediente sich ebenfalls des klassischen Verschwörungsnarrativs während der Pandemie: «Impfstoffe sind experimentell, Masken giftig und Social Distancing schwächt die Immunabwehr», so der Journalist.

NS-Vergleiche

Ganz ernst zu nehmen schienen die beiden die Verhandlung nicht, teils lachten Jacoby und Freitag beim Vortrag der Vorwürfe. Stattdessen nutzten sie sie als Bühne für weitere Provokationen. Laut Freitag war die Ausgangssperre eine «Kriegsmaßnahme» und nach Ansicht Jacobys der CovidCheck der «Ariernachweis» der «Gesundheitsdiktatur».

Nach drei Stunden Verhandlung forderte der erste stellvertretende Staatsanwalt separate, sich summierende Geldstrafen für jeden der sechs Fälle. Sie sind auf maximal 500 Euro für Verstöße gegen die geltenden Gesundheitsmaßnahmen und 250 Euro für Verstöße gegen die allgemeine Polizeiverordnung der Stadt Luxemburg festgesetzt. Das Urteil wird am 1. März verkündet.

(mei/jg/L'essentiel)