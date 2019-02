Häufigste Todesursache bei Männern ist Krebs

Artikel per Mail weiterempfehlen

Krebserkrankungen fordern in Luxemburg – wie in anderen Ländern auch – nach wie vor zu viele Opfer. Nach Angaben der Zahlen der luxemburgischen Krebsstiftung «Fondation Cancer» ist Krebs die häufigste Todesursache bei Männern und die zweithäufigste bei Frauen (26,7 Prozent) – und macht so fast ein Drittel (28,2 Prozent) aller Todesfälle im Land aus. Das Gesundheitsministerium sieht die Erkrankung als «echte Herausforderung für die öffentliche Gesundheit».

Bei Männern treten Lungen-, Darm-, und Prostatakrebs am häufigsten auf. Bei Frauen kommt Brustkrebs am öftesten vor – noch vor Lungen- und Darmkrebs. Jedes Jahr treten in Luxemburg etwa 3000 neue Krebsfälle auf.

Auch wenn das Gesundheitsministerium «den medizinischen Fortschritt, der die Überlebenschancen verbessert hat» betont, sei die Prävention nach wie vor das Wichtigste. So könnten 40 Prozent der Krebserkrankungen «durch einen gesünderen Lebensstil» verhindert werden. Der Konsum von Tabak, Alkohol, fettigen und salzigen Lebensmitteln sowie mangelnde körperliche Aktivität werden besonders kritisch angesehen. Außerdem soll die Früherkennung gefordert werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)