«Alle Kinder haben das Recht auf saubere Kleidung für den Schulanfang und auf passende Schuhe. Auch wenn ihre Eltern Sozialhilfe benötigen.» Von dieser Idee angetrieben, arbeiten John Bei, Malou Wies und einige andere Freiwillige seit zweieinhalb Jahren bei Kleederstuff Schuller in Schuweiler.

In den Regalen stehen unter anderem Schuhe, Kleider, Mäntel, Schulranzen. Secondhand-Artikel, die «sauber und in tadellosem Zustand sind, sonst nehmen wir sie nicht», wie Malou Wies betont. Die Spenden kommen aus dem ganzen Land. «Man glaubt nicht, was eine Rentrée kostet!»

«Wir haben immer weniger Freiwillige, die mithelfen»

«Wir haben zu wenig Kleidung für Jungen zwischen drei und zehn Jahren», sagt Malou Wies. Zwar ist der Beginn des Schuljahres einer der Zeitpunkte mit hohem Bedarf, doch das soziale Projekt, getragen von Dippech Hëlleft, ist das ganze Jahr über mit Kleidung, Spielzeug und Artikeln für Erwachsene aktiv. Wie in einem Geschäft wechseln die Kollektionen. Was nicht verkauft wird, kommt Bedürftigen in der Ukraine oder Togo zugute.

Jedes Jahr kommen etwa hundert Familien zur Kleiderstube. Gegen Vorlage der Nummer des Sozialamts, des Alters der Kinder und eines Beitrags von fünf Euro für jeden Besuch kann eine Familie alle sechs Wochen drei Kleidungsstücke pro Person mitnehmen. Wenn etwas fehlt, bietet der Verein manchmal Hilfe bei einem Einkauf in einem Geschäft an. Auch Familien, die von der Gesundheitskrise oder den jüngsten Überschwemmungen betroffen waren, hat die Kleederstuff-Truppe unterstützt. «Wir haben immer mehr Besucher, aber immer weniger Freiwillige, die mithelfen», bedauert Malou Wies.

(nm/L'essentiel)