Der Hof schickt Grüße aus den 80ern

Großherzog Henri ist gerade in Japan – alleine. Denn während sich Großherzogin Maria Teresa noch von einer Knieoperation erholt, ist er zur Thronbesteigung von Japans Kaiser Naruhito gereist.

Erst gestern haben wir Bilder des eleganten Monarchen gezeigt – leider ohne seine daheim gebliebene Gemahlin. Der Hof weiß offenbar, dass die Royal-Fans die beiden am liebsten zu zweit sehen. Darum hat er auf Instagram nun ein gemeinsames Foto des Paares veröffentlicht.

Frisch verheiratet

Weder das Jahr noch der Ort sind angegeben, nur dass es aus den 80er Jahren stammt. Bei genauerem Hinsehen sieht man, dass Großherzog Henri einen Ring an seiner linken Hand trägt. Die beiden waren zum Zeitpunkt der Aufnahme also bereits verheiratet.

Großherzogin Maria Teresa und Großherzog Henri heirateten am 14. Februar 1981. Sie hatten sich während ihres Studiums in Genf, in der Schweiz, kennengelernt.

(mb/L'essentiel)