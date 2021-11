Abschnittsradar im A13-​​Tunnel geht an den Start

Der im Markusberg-Tunnel bei Remerschen und Schengen auf der A13 installierte Streckenradar wird am 1. Dezember in Betrieb genommen. Damit wird auch unverzüglich die «repressive Phase» nach einer seit dem 20. September laufenden Testphase aktiviert, wie das Ministerium für Mobilität am Dienstag mitteilte. Das Radargerät misst die Durchschnittsgeschwindigkeit über die gesamte Länge des Tunnels (1,6 Kilometer). Zur Erinnerung: Die Geschwindigkeit im Markusberg-Tunnel ist auf 90 Stundenkilometer für Autos und 70 Stundenkilometer für LKWs in Richtung Deutschland begrenzt.

Es handelt sich um den zweiten Streckenradar in Luxemburg, nach dem auf der N11 zwischen Waldhof und Gonderingen. «Die Fotos werden spätestens zwei Wochen nach der Begleichung der gebührenpflichtigen Verwarnung gelöscht. Gespeicherte, nicht verwertbare Fotos werden spätestens zwei Monate nach ihrer Speicherung gelöscht», erklären die Behörden weiter.

(L'essentiel)