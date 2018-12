Security-​​Mitarbeiter erhebt schwere Vorwürfe

Noch immer werden im Großherzogtum Menschen am Arbeitsplatz Opfer von Mobbing. Selbst am Europäischen Gerichtshof auf dem Kirchberg kam es jüngst zu einem Zwischenfall. Ein Beamter des britischen Sicherheitsunternehmens G4S wurde Opfer homophober Diskriminierung.

Im Gespräch mit L’essentiel erzählt uns Eric*, 34, Wachmann am Europäischen Gerichtshof (EuGH), von dem Vorfall: «An der Kaffeemaschine oder bei kurzen Begegnungen war mein Kollege immer sehr charmant. Aber ich habe mitbekommen, wie er sich am Esstisch mit anderen Sicherheitsbeamten über mich unterhielt und dabei sagte: Schau dir die Schwuchtel an. Auch andere verletzende Kommentare sind gefallen.» Eric machten die ständigen Mobbing-Attacken schwer zu schaffen. Im vergangenen Monat musste er sich aufgrund von Depressionen vom Dienst freistellen lassen. «Ich habe beschlossen, Anzeige zu erstatten, ich kann die Dinge nicht so einfach hinnehmen. Und ich habe die G4S-Hauptstelle in London in Kenntnis gesetzt», erklärt Eric weiter.

Die Kommunikationsabteilung des EuGH, die mittlerweile über den Fall informiert ist, erklärt, dass sie «den Fall an das G4S-Management weitergeleitet hat». Laut des Managements wurde mithilfe des luxemburgischen Tochtergesellschaft bereits eine Untersuchung eingeleitet. «Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst. Die Umstände sind inakzeptabel», heißt es aus London. G4S gehört zu den größten Sicherheitsunternehmen der Welt.

* Name von der Redaktion geändert

(Gaël Padiou/L'essentiel)