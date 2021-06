Staat soll Hausmänner und -​​frauen unterstützen

Der Verfasser der Petition 1878, die am Mittwoch vom Petitionsausschuss für gültig erklärt wurde, fordert , dass «Mütter und Väter, die sich entscheiden, nicht zu arbeiten, sondern zu Hause zu bleiben, um ihre Kinder zu erziehen, finanzielle Unterstützung vom Staat erhalten sollten». Der Petent prangert die Ungereimtheiten im System an: «Sobald Sie einen Job suchen, werden Sie vom Staat unterstützt, aber wenn Sie sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, um Ihre Kinder zu erziehen, werden Sie nicht unterstützt».

Andere Petitionen



Sieben weitere Petitionen wurden vom zuständigen Ausschuss für gültig erklärt. Man fordert die Anerkennung der Behinderung von Kindern, die künstlich ernährt werden. Die anderen fordern eine ordentliche Reform der Ausbildung von Erziehern, die Schaffung eines einheitlichen Tarifvertrags für den Handel, die Einführung einer zweistündigen Arbeitsbefreiung zum Blutspenden oder aber auch die Verpflichtung, Ausschreibungen für kleine und mittlere Unternehmen zu reservieren. Eine Petition ruft zum Boykott der Olympischen Spiele 2022 in China auf, während eine weitere «grünere» Schulen fordert.

Viele Kinder müssten von 7 Uhr morgens bis in den späten Abend «in Einrichtungen betreut werden, damit Mama und Papa arbeiten gehen können, weil es sich sonst finanziell nicht rechnet». Ein Modell, das «nicht kinderfreundlich» sei. «Sie sollten die Möglichkeit haben, zu Hause aufzuwachsen», schlussfolgert er und fordert staatliche Unterstützung, um seine Kinder im Alter von 0 bis 15 Jahren zu Hause zu erziehen.

Zuweisung von 485 Euro

Bis zum 1. Juni 2015 gab es in Luxemburg noch ein Erziehungsgeld in Höhe von 485 Euro, das ein Elternteil für 21 Monate beziehen konnte. Die Abschaffung dieser Zulage löste einen Aufschrei aus, insbesondere bei der CSV, die eine Reform «auf Kosten der Familien» anprangerte: «Die Regierung fördert ein einziges Modell des Familienlebens, nämlich das der Institution und der Kinderkrippe. Aber es ist nicht Aufgabe der Politiker, sie durchzusetzen», sagte Claude Wiseler, damals Vorsitzender der CSV-Fraktion in der Chamber.

Corinne Cahen (DP), die damals bereits Familienministerin war, hatte ihre Reform mit den Worten verteidigt: «Niemand sollte gezwungen sein, sich zwischen Kindererziehung und beruflicher Karriere zu entscheiden, beides ist möglich.» Sie lobte den flexiblen Charakter der Elternzeit.

(mc/L'essentiel)