Die «Nuit de la Culture» begibt sich in den Wald

Auf der Lichtung des Natur- und Waldzentrums Ellergronn in Esch/Alzette ziehen Mitglieder der Firma La Machine am Donnerstag die letzten Schrauben fest. In den Bäumen befestigen die Techniker Scheinwerfer, die die Seiltänzer in Szene setzen, die über den Schienen des ehemaligen Bergwerks auftreten werden.

Am Samstag verlässt die 2021-Auflage der Escher «Nuit de la Culture», die unter dem Motto «Erde und Erinnerung» steht, das städtische Gebiet und begibt sich in den Wald. Die Kulturnacht wird in die Landschaft eingepflegt, zu den Attraktionen gehören ein Barfußpfad, ein Pfadfinderlager, eine Tanzfläche, Konzerte, Aufführungen, Workshops, sowie ein nächtliches Geschichtenerzählen.

«Wir werden die Lautstärke ein wenig senken, um die Fledermäuse nicht zu stören», sagt Loïc Clairet, der Generaldirektor der Kulturnacht. «Es wird magisch, eine Jahrmarkt-Atmosphäre auf einer von Feuerschalen beleuchteten Lichtung», verspricht Pierre de Mecquenem, Feuerkünstler der Firma La Machine.

(Jérôme Wiss/L'essentiel)