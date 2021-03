Cover-​​Up-​​Tattoos sind in Luxemburg im Trend

Beim Tattoostudio «adiktink» werden seit sieben Jahren Cover-Up-Tattoos angeboten. Mittlerweile sind in dem Studio in der Hauptstadt und in Zolwer mehr als drei Tätowierer mit den nötigen Fähigkeiten angestellt. «Das Cover-Up macht etwa ein Viertel unserer Kundschaft aus», schätzt Manager David Papel. Das Prinzip ist dasselbe wie bei einem klassischen Tattoo: der Kunde äußert sich, der Tätowierer berät ihn und lässt ihm dann Bedenkzeit. «Mehr als die Hälfte der Interessenten gehen davon aus, dass alles möglich ist, aber das stimmt nicht», sagt Papel. Ein altes Tattoo könne beispielsweise nicht mit einem Porträt überdeckt werden.

Die Gründe für den Cover-Up-Boom sind vielfältig. Manche Kunden bedauern alte Tattoos. «Viele Frauen kommen mit einem Tribal auf dem unteren Rücken zu uns und wollen es covern lassen», erklärt Papel. Andere sind mit der Qualität eines alten Tattoos unzufrieden. Die Idee beim Cover-Up ist dann, mit dem Bild, dem Kontrast, zu spielen und daraus dann etwas ganz Neues, Anderes zu kreieren.

«Ich erinnere mich an eine Kundin, die nur für ein kleines Cover-Up auf dem unteren Rücken kam und mit einer großen Geisha auf dem ganzen Rücken wieder ging», erzählt Papel. Die Technik erlaubt es den Tätowierern, ihre Kunst zum Ausdruck zu bringen, auch wenn es manchmal herausfordernd sein kann, die Arbeit eines Kollegen zu überdecken. Cover-Ups sind aufgrund der Mehrarbeit auch etwas teurer als normale Tattoos. Bei adiktink schlägt eine vierstündige Sitzung für ein normales Tattoo mit rund 400 Euro zu Buche, ein vergleichbares Cover-Up kann rund 500 Euro kosten.

(nc/L'essentiel)