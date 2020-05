Partys sind nicht angesagt – aber Eigenverantwortung

Am kommenden Montag treten neue Lockerungen in Kraft. François Bausch (Déi Gréng), der Minister für innere Sicherheit, und Philippe Schrantz, Generaldirektor der Police Grand-Ducale, erklärten diese am Freitag im Rahmen einer Pressekonferenz im Detail. Eine Rückkehr zur Normalität seien die neuen Lockerungen keineswegs. Erst die nächsten drei Wochen würden zeigen, ob das Coronavirus durch mehr Eigenverantwortung der Bürger in den Griff zu bekommen sei.

Bausch stellte in Aussicht, dass zur nächsten Lockerungsphase, die in rund zwei Wochen in Kraft treten könnte, auch Cafés und Restaurants wieder geöffnet werden könnten. «Die Lockerungen dürfen sich allerdings nicht negativ auf die Zahl der Infizierten auswirken», mahnte der Minister. Abstand und Hygiene seien weiterhin das Wichtigste im Kampf gegen das Virus.

2000 Strafen bei 6000 Kontrollen

Bausch betonte auch, dass ab Montag «noch keine Partys angesagt» sind. Versammlungen von bis zu 20 Personen seien dann zwar auf öffentlichen Plätzen erlaubt, nicht aber im heimischen Garten. Auch bei den ab Montag erlaubten Treffen in Wohnungen und Häusern mit bis zu sechs haushaltsfremden Personen, sei der Sicherheitsabstand von zwei Metern weiterhin einzuhalten. In kleinen Wohnungen sollten die Menschen entsprechend weniger Freunde einladen. In Bus und Bahn gilt weiterhin die Maskenpflicht. Wer diese missachtet, dem droht eine Strafe in Höhe von 145 Euro.

Philippe Schranz, der im Anschluss an das Rednerpult trat, erklärte, dass die Polizei in den vergangenen sieben Wochen rund 6000 Kontrollen durchgeführt hat, also 850 pro Woche. «Dabei haben wir 2000 Strafen verhängt. Der Großteil bezog sich auf unerlaubte Fahrten», sagte Schranz. Wegen unerlaubten Partys oder geöffneten Gaststätten seien insgesamt 80 Strafen ausgesprochen worden.

