Campus Belval stellt sich den künftigen Studenten vor

Die Aktion «Student fir 1 Dag» lockte am Dienstag 40 potentielle Neu-Studenten an den Campus Belval. Der Rundgang, der vom Dachverband der Studenten (Acel) organisiert wurde, richtete sich nicht nur an Abiturienten, «sondern insbesondere auch an Studenten, die in einen Master-Studiengang wechseln möchten», erklärte Nadja Poensgen von der Studentenvertretung.

Interessierte hatten die Möglichkeit, einen ersten Eindruck vom Campus zu gewinnen und Kurse zu besuchen. Ein anschließender Rundgang führte auch durch die Bibliothek. «Ich war bereits zum Tag der offenen Tür hier. Ich mag solche Veranstaltungen, weil man so schon mal einen Eindruck vom Studentenleben bekommt», sagt die 18 Jahre alte Schülerin Mathilde aus Yutz in Frankreich.

Die 17-jährige Manon lebt in Paris. Ihr Vater ist Luxemburger. «Ich finde den Campus insgesamt sehr modern. Die Uni unterscheidet dich sehr von den Pariser Hochschulen. Die Austattung hier ist sehr gut und es scheint eine gute Stimmung unter den Studenten zu herrschen. Ob ich hier anfange, weiß ich aber noch nicht», sagt sie.

(Marion Mellinger/L'essentiel)