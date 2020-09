Hochbetrieb im Testzentrum P&R Bouillon

Am Donnerstagmorgen herrschte bereits vor 9 Uhr im Corona-Testzentrum P&R Bouillon Hochbetrieb. Zu bestimmten Uhrzeiten stehen die Autos dort sogar in der Schlange. «Die meisten Personen kommen zwischen 7.30 Uhr und 10 Uhr, bevor sie zur Arbeit fahren», erklärte Émilie Oberlé, Verwalterin des Zentrums. Es herrschte nicht nur Hochbetrieb. Das Zentrum bekam auch noch hohen Besuch – nämlich von Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert.

Das Testzentrum in Hollerich ist bereits seit dem Beginn der Pandemie geöffnet und ist eines der größten im Land. Insgesamt 18 Mitarbeiter – darunter Krankenpfleger und Pflegehilfskräfte – wechseln sich an drei Testlinien ab. «Wir haben genügend Material auf Lager, um drei Tage lang Tests durchzuführen. Das entspricht etwa 3000 Abstrichen», sagte Oberlé, die täglich Inventur macht. Während des Sommers lag der Höchstwert an durchgeführten Tests an einem Tag bei 1500.

Werden sie zur Verteilung des Impfstoffs genutzt?

Jeder Mitarbeiter wird einmal wöchentlich selber getestet. «Ich überprüfe jeden Morgen, ob die Tests auf dem neusten Stand sind. Wenn nicht, wird sofort einer durchgeführt», fuhr Oberlé fort. Wer mit vereinbarten Termin zum Testen kommt, muss zuerst an zwei verschiedenen Stellen seine Papiere überprüfen lassen. Erst danach wird der Test durchgeführt.

«Manchmal necken wir die Leute ein wenig», sagte ein Krankenpfleger. Trotz des ernsten Kontextes, bleibe die Stimmung gut. Die meisten Menschen kommen mit dem Auto, einige zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Ergebnisse werden innerhalb von 48 Stunden per SMS geschickt und später schriftlich per Post bestätigt. Viele hätten sich bereits mehrmals testen lassen.

Das Testzentrum P&R Bouillon bleibt vorerst bis Dezember geöffnet. Die befristeten Verträge der Angestellten haben eine Laufzeit von drei Monaten. Das alles hänge aber auch davon ab, wie die Pandemie sich weiterentwickele. «Wir müssen diese Teststationen behalten! Sobald es einen Impfstoff gibt, müssen wir in der Lage sein, ihn schnellstmöglich zu verteilen», sagte Bettel während seines Besuchs.

(ol/l'essentiel)