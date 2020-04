Auch die Talfahrt von Super Plus ist beendet

Noch nie zuvor ist der Benzinpreis in einem Monat so stark gesunken. Von 1,264 Euro pro Liter am 28. Februar auf 0,994 Euro am 28. März fiel der Preis für einen Liter Super Plus aufgrund der Coronavirus-Epidemie innerhalb eines Monats um fast 30 Cent. Am Donnerstag wird die spektakuläre Talfahrt nun gestoppt.

Während sich die Epidemie mit hoher Geschwindigkeit weltweit ausbreitet, wird der Preis für den Liter Super Plus ab Mitternacht auf 1,015 Euro steigen, was einem Anstieg von 2,1 Cent entspricht. Am Samstag war der Dieselpreis bereits gestiegen.

Die Marktpreise hängen von vielen anderen Faktoren ab, «wie zum Beispiel dem Dollar-Euro-Kurs», erklärt Jean-Marc Zahlen, Generalsekretär der Luxemburger Ölgruppe (GPL). Während die Wirtschaftstätigkeit in Europa und den Vereinigten Staaten, insbesondere durch Einschränkungen und Reisebeschränkungen, zum Stillstand gekommen ist, «ist der Aufschwung in China real», erklärt er. «Es ist sehr schwierig, etwas vorherzusagen. Alles wird von der Erholung in Europa abhängen», sagt er. Es wird erwartet, dass der Preis für Super 95 in den kommenden Tagen ähnlich steigen wird.

(Thomas Holzer/L'essentiel)