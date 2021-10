Viele Luxemburger zieht es in die USA

Der wegen der Coronakrise für mehrere Monate ausgesetzte Reiseverkehr in die Vereinigten Staaten wird ab dem 8. November wieder aufgenommen. Allerdings sind die Reisen in die USA auf Personen beschränkt, die mit den Impfstoffen von Pfizer, Moderna oder Johnson & Johnson geimpft wurden. Zusätzlich müssen sie sich drei Tage vor dem Antritt ihrer Reise testen lassen und im Flugzeug eine Maske tragen. Die Ankündigung des Weißen Hauses vom 20. September hatte unmittelbare Auswirkungen auf den Betrieb in den Reisebüros des Großherzogtums.

«In den vergangenen Tagen haben sich sehr viele Kunden über eine USA-Reise informiert», erklärt ein Sprecher der Travel Group Luxembourg. Besonders stark sei die Nachfrage für die Ziele New York, Florida sowie für die Westküste in den Weihnachtsferien. «Die meisten Anfragen betreffen Rundreisen und mit einem Mietwagen. Busreisen sind zurzeit weniger angesagt», so die Travel Group Luxembourg.

«Dass die USA wieder Urlauber ins Land lässt, war natürlich nicht nur für uns eine tolle Nachricht, sondern auch für unsere Kunden», sagt ein Mitarbeiter von Lux Voyages und ergänzt: «Wir freuen uns, dass wir viele Buchungen für Flüge, Hotels und Touren haben. New York ist beliebt, aber auch die Ostküste mit Miami. Wir haben auch Anfragen für den Westen, zum Beispiel für Las Vegas.»

Isabelle Duboutay hat einen sechstägigen Aufenthalt in New York vom 18. bis 24. Dezember gebucht. «Vor der Pandemie sind wir regelmäßig in die Vereinigten Staaten gereist, und wir haben es schon vermisst», sagt sie im Gespräch mit L'essentiel. Ihre Familie sei schon einige Male in New York gewesen, aber noch nie zu Weihnachten: «Mein Mann und ich wollten diese magische Atmosphäre mit unseren drei Kindern teilen.»

(Pascal Piatkowski/L'essentiel)