460 Spieler gehen in Luxemburg auf Mission

Das Spiel «Pokémon Go» dürfte, seitdem es im Sommer 2016 für einen regelrechten Hype sorgte, vielen bekannt sein. Einige Jahre zuvor hatte Niantic, die Spieleabteilung von Google, schon das Augmented-Reality-Spiel (zu deutsch: erweiterte Realität) «Ingress» auf dem Markt gebracht, bei dem die Spieler, ebenfalls mit dem Handy bewaffnet, durch die «echte» Welt ziehen müssen.

Dies war am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr auch in Luxemburg der Fall, als 460 Spieler aus aller Welt – darunter auch Gamer von den Philippinen und den USA – zum «Mission Day Luxembourg» durch die Straßen der Hauptstadt zogen. Im Spiel gibt es zwei Fraktionen: die Erleuchteten und der Widerstand. Sie kämpften in Luxemburg in einer freundschaftlichen Atmosphäre um virtuelle Portale, um anschließend eine besondere Trophäe freizuschalten, die nur Spieler erhielten, die auch tätsächlich zu dieser Zeit das Spiel in Luxemburg spielten.

Eine Premiere in Luxemburg

«Wir haben einen solchen Erfolg überhaupt nicht erwartet», gibt Patrick Perez, Mitglied der Organisationsteams, zu und ergänzt: «Wir hatten gehofft, 300 Spieler begrüßen zu dürfen. Das gute Wetter hat uns sicherlich gut getan. Unser Team hat fünf Monate lang auf diesen Tag hingearbeitet. Wir sind sehr glücklich und hoffen, dass es bei der nächsten Veranstaltung in Luxemburg über 1000 Spieler sein werden.»

Die Spieler, die am «Mission Day» teilnahmen, waren begeistert, weil sie die Stadt aus allen möglichen Blickwinkeln kennenlernten. «Ich bin extra für diesen Anlass aus Paris gekommen. Für mich ist es der erste Besuch in Luxemburg. Wir hatten einen tollen Tag und konnten uns mit vielen Spielern austauschen», sagte einer der Spieler. Mittlerweile spielen weitweit rund vier Millionen Menschen «Ingress». Fortgeschrittene Spieler dürfen sich über ein Update der App freuen, das noch im November kommen soll.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)