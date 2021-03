Weniger Einbrüche, mehr häusliche Gewalt

Im Jahr 2020 wurden in Luxemburg 40.135 Straftaten registriert, das sind 1361 mehr als 2019 (+3,5 Prozent), so die am Freitag von der Police Grand-Ducale und dem Minister für innere Sicherheit, Henri Kox (Déi Gréng) vorgelegten Zahlen. Gleichzeitig konnten die Beamten mit 56,7 Prozent die beste Aufklärungsrate der letzten sechs Jahre präsentieren.

Die größte Zahl an Straftaten sind Eigentums-Delikte (22.098), die um 0,6 Prozent gesunken sind. Außerdem registrierte die Polizei 406 Einbrüche (-19,86 Prozent) weniger als noch 2019 (1638 gegenüber 2044). Dazu dürfte auch der Lockdown und die verstärkte Telearbeit beigetragen haben. Dagegen stieg die Zahl der Diebstähle aus Fahrzeugen stark an: 2169 gegenüber 1806 (+20,1 Prozent).

Die Straftaten gegen Personen stiegen um 3,8 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr also 305 mehr. Während die Zahl der Straftaten wegen Körperverletzung stabil blieb (2829), verzeichnete die Polizei einen Anstieg bei häuslicher Gewalt (943 Einsätze gegenüber 849). Die Zahl der Anzeigen wegen Vergewaltigung ging zurück (104 gegenüber 116), die Zahl der Anzeigen wegen unsittlicher Nötigung blieb stabil (144). Massiv gestiegen sind auch die Fälle von Beamtenbeleidigung (177 auf 262 Fälle).

(Marion Chevrier/L'essentiel)