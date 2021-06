Luxemburger gönnen sich vor EM neue Fernseher

Nur noch zwei Tage bis zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft – und diese Zeit nutzen EM-Fans um sich für den Anpfiff des ersten Spiels noch so gut wie möglich auszurüsten. Ein neuer, besserer Fernseher muss her! Mathias (36) suchte mit seinem Vater im Einkaufszentrum Cloche d'Or nach dem richtigen Modell. «Nach anderthalb Jahren Lockdown haben wir genug Geld gespart. Heute wollen wir uns mal was gönnen, die EM ist dafür die perfekte Gelegenheit», erzählt der Mann aus Gasperich. Der 30-Jährige unterstützt Belgien und Frankreich. Ein Fernseher mit besserer Bildqualität soll nun für angenehme Fußball-Abende in guter Gesellschaft sorgen. «Für mich ist ein Fernseher eine Investition ins Sozialleben. Man lädt Freunde ein, um sich gemeinsam die Spiele anzusehen. Zudem hat die Pandemie dazu beigetragen, dass man sich bewusst wird, wie wichtig es ist, auch mal Zeit zu Hause zu verbringen», fügt er hinzu.

Mathias ist nur einer der zahlreichen Kunden, die in den letzten Tagen in einen neuen Fernseher investiert haben. «In den letzten drei Wochen haben wir einen Umsatzanstieg von 70 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres verzeichnet», verrät Terens Chresti, Manager bei Hifi International in Gasperich. Vor allem große Bildschirme kämen bei den Kunden gut an. «Unser Vertrieb von 75-Zoll-Fernsehern ist im Vergleich zum Vorjahr um 95 Prozent gestiegen», informiert Saturn-Sprecher Janick De Saedeleer. Im Großherzogtum verzeichneten die Geschäfte einen Anstieg der TV-Verkäufe um 30 Prozent, auch Beamer seien beliebt. «Sie sind billiger als ein Fernseher und die Kunden können die Spiele mit ihrer Familie oder Freunden drinnen sowie draußen verfolgen», informiert er weiter. Einzige Voraussetzung hierfür: Eine weiße Wand, auf die projiziert werden kann.

Den Trend, den Händler bei Privatpersonen beobachten, hat allerdings nicht auf das Gastgewerbe übergegriffen. «Diesbezüglich ist es wirklich ruhig. Bars und Restaurants springen wegen der weiterhin bestehenden Einschränkungen nicht auf diesen Trend an», erzählt Terens von Hifi International. Und das, obwohl die Regierung die Übertragung der Spiele in ihren Lokalen genehmigt hat.

(Noémie Koppe/L'essentiel)