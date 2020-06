Auf dem Weg zu einer neuen Immobiliensteuer

Es ist nichts weniger als eine «Steuerungerechtigkeit», gegen die Finanzminister Pierre Gramegna (DP) vorgehen will. Am Montag diskutierte er zusammen mit Mitgliedern des Finanz- und des Wohnungsausschusses über eine höhere Besteuerung der «Fonds d’Investissement Spécialisé» (FIS) – eine Alternative zu traditionelleren Anlagefonds, mit denen, wie der OBGL auf seiner Internetseite schreibt «quasi unbegrenzt in eine Vielzahl von Vermögenswerten investiert werden kann.» Auch in Immobilien.

Nach Angaben des OBGL nimmt der Immobilienbereich bei den FIS den vierten Platz ein und ist demnach eine tragende Säule der Fonds. Ohne dabei wirklich besteuert zu werden. Sie unterliegen nur der Zeichnungssteuer. Diese beträgt 0,01 Prozent auf der Grundlage des Nettovermögens. Weder ihr Einkommen noch ihre Kapitalerträge unterliegen der Steuer. Doch eine Änderung ist in Sicht. Zumal dieser Umstand in die bis 2023 geplante Steuerreform einbezogen werden soll.

«Missbrauch» und «unlauterer Wettbewerb»

Mitglieder von Déi Lénk haben bereits einen ausführlichen Bericht hierzu angefordert, der noch vor dem Sommer vorgelegt werden soll. «Es dauert lange, alle Informationen zu erhalten, da mehrere Dienststellen beteiligt sind», sagte André Bauler, Vorsitzender des Finanz- und Haushaltsausschusses gegenüber L'essentiel. Nach Ansicht der Abgeordneten stelle die gegenwärtige Situation «einen Missbrauch» und «unlauteren Wettbewerb» dar. André Bauler spricht von «Diskriminierung der natürlichen Personen».

Ungeklärt ist zudem die Rolle der FIS und der Anlagefonds im Allgemeinen sowie ihr Zusammenhang mit dem drastischen Anstieg der Immobilienpreise in Luxemburg. Doch André Bauler relativierte ihre Auswirkungen: «Nur 18,6 Prozent der Baugrundstücke sind im Besitz von Privatunternehmen, darunter auch FISs. Der Staat und die lokalen Behörden halten 14,6 Prozent. Der Rest (66,8 Prozent) ist in der Hand von Privatpersonen.»

