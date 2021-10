Auch Diesel erreicht nächste Rekordmarke

Nun steigt auch der Dieselpreis in Luxemburg erneut und wie schon bei den anderen Kraftstoffarten erreicht auch er einen neuen Höchstwert. Satte 1,395 Euro pro Liter werden ab Donnerstag an der Zapfsäule fällig, also 1,9 Cent mehr als vorher.

Die Preise für Super 95 und 98 bleiben unverändert.

(L'essentiel)