Tankstellenräuber mit knallroten Schuhen gesucht

Gegen 3 Uhr am Freitagmorgen fährt ein VW Golf vor, drei Männer springen raus und überfallen die Tankstelle in der Rue du 10 Septembre in Wiltz. Wenig später flüchten sie in dem Auto mit belgischem Kennzeichen.

Im Laufe der Fahndung wurde das Auto zwischen Derenbach/Schleif und Oberwampach gefunden und sichergestellt. Doch die Spur der Täter verliert sich. Dabei war auch die belgische Polizei nahe des Grenzgebietes an der Fahndung beteiligt.

Wer hat etwas gesehen?

Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Die drei Männer trugen schwarze Jacken, eine davon hatte weiße Streifen an den Ärmeln, und schwarze Hosen. Der dritte Täter hatte eine graue Hose und auffallend rote Schuhe.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich unter der Telefonnummer 244891000 an die Polizeidienststelle Commissariat des Ardennes wenden.

(L'essentiel)