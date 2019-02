Die Castingshow «The Voice» kommt nach Luxemburg! Die französische Ausgabe der Erfolgssendung – «The Voice: la plus belle voix» und «The Voice Kids» – macht für ein Casting in Differingen Halt. Teilnehmen an den beiden Castings können zum einen Erwachsene («The Voice: la plus belle voix») und Kinder unter 16 Jahren («The Voice Kids»). Das große Casting findet am Samstag, 27. April, in Zusammenarbeit mit der Musikschule Differdingen in den Räumlichkeiten des Aalt Stadhauses (38 Avenue Charlotte, 4530 Differdingen) statt.

«Das Niveau dieser Show ist hoch», erklärt Rudi De Bouw, Direktor Musikschule Differdingen gegenüber L’essentiel. «Wir erwarten natürlich Talente aus Luxemburg, aber auch aus Frankreich, Belgien und Deutschland. Fast 60 Kandidaten werden auf der Grundlage eines Bewerbungsvideos von wenigen Minuten vorab ausgewählt. Dann dürfen sie am 27. April auf unsere Bühne kommen, um einen Titel zu präsentieren.»

Wer seine Chance nutzen will, der kann sein Bewerbungsvideo mit Vornamen, Nachnamen, Alter und Telefonnummer an castingtvlu@gmail.com senden. Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der Eltern erforderlich.

(L'essentiel)