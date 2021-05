Echternach verlangt Entschädigung

Die archäologischen Funde in Echternach belasten die Situation in der Gemeinde. «Wir wollen wissen, was passieren wird», sagt Bürgermeister Yves Wengler (CSV) auf Nachfrage von L'essentiel. Nach der Gemeinderatssitzung am Montagabend schickte Wengler am Dienstag einen Brief an das Kulturministerium, um «sehr schnell ein Gespräch zu erbitten».

In dem Schreiben erinnert der Bürgermeister daran, dass durch die Entdeckung der historischen Überreste ein Bauprojekt auf Eis gelegt worden ist. Das Projekt habe die Gemeinde bereits 5,7 Millionen Euro gekostet. Bei Umbauarbeiten am ehemaligen Hotel «À la petite marquise» sind bei Erdarbeiten ein Graben und Pfosten aus dem siebten Jahrhundert entdeckt worden. Daneben fanden Archäologen eine Mauer, deren Entstehung auf das zehnte Jahrhundert datiert wird. Außerdem wurden Münzen und ein Ring gefunden, die aus dem 14. Jahrhundert stammen.

Verpflichtung gegenüber den beteiligten Firmen

Die Gemeinde verlange eine Entschädigung vom Staat, da sie nicht in der Lage sei, die entstehenden Kosten zu decken. Wengler rechnet dabei nicht nur mit Kosten zur Erschließung der Funde. Man habe zudem auch eine Verpflichtung gegenüber den beteiligten Firmen, die eine Entschädigung fordern könnten, erklärt das Stadtoberhaupt.

Wengler geht dabei nicht davon aus, dass es für die Situation eine schnelle Lösung geben könnte. Der CSV-Politiker rechnet sogar damit, dass «die Verfahren mit dem Staat über mehrerer Monate, wenn nicht sogar über Jahre hinziehen werden».

(jg/L'essentiel)