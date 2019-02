Die Frauenquote in Vorständen ist erfüllt

Das im Jahr 2014 gesetzte Ziel, 40 Prozent der Posten in Verwaltungsräten öffentlicher Institutionen mit Frauen zu besetzen, wurde erreicht. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen einer jüngsten Zwischenbilanz wider, die Taina Bofferding, Ministerin für Gleichstellung von Männern und Frauen, und Etienne Schneider, stellvertretender Ministerpräsident und Wirtschaftsminister, vorgestellt haben. In der Zwischenbilanz sollten die Bemühungen der Regierung um die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in Entscheidungsgremien evaluiert werden.

So beträgt die Quote der Frauen, die den Staat in Entscheidungsgremien öffentlicher Institutionen vertreten, zum jetzigen Zeitpunkt 40,19 Prozent (gegenüber 30,34 Prozent im Januar 2015). «Das ist ein bedeutender Erfolg», sagen die Minister. Darüber hinaus erreicht die Zahl der Frauen in Vorständen öffentlicher Institutionen – einschließlich derjenigen, die andere Partner als den Staat vertreten – 34,69 Prozent (im Januar 2015 waren es 27,41 Prozent). Für Unternehmen zeigt die Bilanz einen Anstieg um 6 Prozentpunkte auf 30,58 Prozent von Frauen, die den Staat vertreten.

«Dieses 40 Prozent-Ziel hat die Diskussion über das Profil von Direktoren intensiviert», sagt Taina Bofferding. Es sei ein effektiver Weg, um Einstellungen zu ändern. «Quoten sind keine Wunderlösung, aber sie können helfen, das Gewicht der Tradition zu überwinden.»

(L'essentiel)