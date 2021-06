Benzin wird in Luxemburg erneut teurer

Autofahren im Großherzogtum wir für einige Fahrer am Freitag um Mitternacht erneut teurer. Das teilt das Energieministerium am Donnerstag mit. Demnach steigt der Maximalpreis für Benzin der Sorte Super 98 an den Zapfsäulen des Großherzogtums auf 1,41 Euro. Das entspricht einem Anstieg von 2,3 Cent je Liter.

Für Benzin der Sorte Super 95 und Diesel wurden am Donnerstag keine Änderungen bekanntgeben. Diesel kostet somit weiterhin 1,214 Euro je Liter. Der Literpreis Super 95 bleibt unverändert bei 1,318 Euro.

(L'essentiel)