Luxemburger überrennen Trier zum Europatag

Zum ersten Mal in diesem Jahr müssen die meisten Luxemburger am 9. Mai nicht arbeiten – die Jahre, in denen der Tag auf das Wochenende fiel, natürlich ausgenommen. Das Parlament erklärte den Europatag am 27. März offiziell zum gesetzlichen Feiertag. Damit nimmt Luxemburg eine Vorreiterrolle in der Europäischen Union ein: In keinem anderen EU-Land wurde der Tag bisher zum Feiertag gemacht.

Wie der Trierische Volksfreund berichtet, nutzen viele Menschen aus dem Großherzogtum die freie Zeit für eine ausgedehnte Shoppingtour in Trier. Seit der Mittagszeit seien die Parkhäuser in der Innenstadt komplett belegt, auf den Hauptverkehrsstraßen komme es immer wieder zu längeren Staus. Trotz des wechselhaften Wetters herrsche in der Fußgängerzone reges Treiben. Für die ansässigen Gastronomen und Geschäftsinhaber sei der Europatag ein etwas unerwarteter Geldsegen.

In Luxemburg-Stadt wird der Tag mit einem großen Europafest auf der Place d'Armes begangen. Das genaue Programm ist auf der Internetseite der Europäischen Kommission zu finden.

(sw/L'essentiel)