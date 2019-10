Auch Fake-​​Waffen lösen Polizeieinsätze aus

Im Jahr 2019 lösten zwei junge Männer landesweite Panik aus, weil sie kurz hinter der französischen Grenze, in Thionville, mit vermeintlichen Schusswaffen gesichtet wurden. In Luxemburg unterliegen die sogenannten Anscheinwaffen nicht dem Waffen- und Munitionsgesetz. An und für sich ist das Mitführen einer Waffe, die täuschend echt aussieht, also offiziell nicht verboten. Die Polizei weiß aber, welche Konsequenzen es haben kann, wenn diese in der Öffentlichkeit auftauchen und appelliert an den «gesunden Menschenverstand».

«Auf den ersten Blick ist oft schwer zu sagen, ob es sich um eine echte oder nur um eine Spielzeugwaffe handelt», heißt es von der Polizei. «Klar ist, wir müssen jeden Hinweis aus der Bevölkerung ernst nehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten und die Menschen vor möglichen Bedrohungen zu schützen.»

Wenn sich beispielsweise «ein Bürger durch eine Waffe, die täuschend echt aussieht, bedroht fühlt, ist mit polizeilichen Konsequenzen zu rechnen», so die Polizei weiter. Jeder, der in der Öffentlichkeit mit einer Scheinwaffe hantiert, «muss sich darüber im Klaren sein, dass die Polizei jedem gemeldeten Fall nachgeht und dass ein Einsatz letztendlich Folgen für denjenigen hat, der den Einsatz auslöst», warnt die Polizei.

(Séverine Goffin/L'essentiel)