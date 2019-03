Bettel empfängt Medwedew am Findel

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Ministerpräsident der Russischen Föderation, Dmitri Medwedew, kam am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr am Findel an. Er ist bis Mittwoch im Großherzogtum zu Gast.

Dmitri Medwedew wurde von Premierminister Xavier Bettel mit militärischen Ehren empfangen. Im Fokus seiner Visite stehen die Beziehungen zwischen Luxemburg und Russland in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Kultur.

(L'essentiel)