Arbeitslosigkeit fast auf Vorkrisenniveau

Die Arbeitslosigkeit im Großherzogtum geht weiter zurück und ist mit einer Arbeitslosenquote von 5,5 Prozent fast auf das Vorkrisenniveau gesunken. Die Zahl der Arbeitssuchenden lag am 30. September bei 15.641, also 482 weniger als im Vormonat und 2234 weniger als im Vorjahr, was einem jährlichen Rückgang von 12,5 Prozent entspricht.

Ein Phänomen gibt jedoch weiterhin Anlass zur Sorge: die Langzeitarbeitslosigkeit. «Diese Zahl nimmt weiter zu», heißt es in einer am Mittwochmorgen veröffentlichten Pressemitteilung der Adem. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Arbeitslosen (52 Prozent, 8119) seit zwölf Monaten oder länger registriert.

Die Arbeitgeber meldeten 4299 offene Stellen, das sind 38,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der verfügbaren Stellen liegt jetzt bei 10.708 (+60,1 Prozent im Jahresvergleich).

(L'essentiel)