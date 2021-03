«Die dritte Welle ist da, für uns ist das ganz klar»

Mit den steigenden Infektionszahlen im Großherzogtum wächst auch die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern. «Die dritte Welle ist da, für uns ist es sehr klar», sagte ein Krankenpfleger, dem die Müdigkeit am Mittwoch ins Gesicht geschrieben steht: «Für das Team ist es kompliziert. Die Mitarbeiter haben sich noch nicht erholt, da geht es schon wieder los. Es ist psychisch schwierig, das spürt man. Man kann das Ende nicht sehen.»

Konnten die Krankenhäuser im Januar und Februar noch ein wenig aufatmen, so steigt die Kurve der Einweisungen nach einer zweiten Welle der Pandemie seit fast drei Wochen wieder deutlich an. Neben zwei weiteren Todesfällen (insgesamt 643) zählte das Gesundheitsministerium am Mittwoch 104 Menschen, die in luxemburgischen Krankenhäusern behandelt werden, davon 20 auf der Intensivstation. Obwohl diese Zahlen noch weit von den Rekorden von 199 Covid-Patienten auf der Normalstation (17. November) und 50 auf der Intensivstation (13. Dezember) entfernt sind, bestätigen sie zumindest die Gefahr, die von den Varianten ausgeht.

Außerdem verändert sich das Profil der Patienten, vor allem was das Durchschnittsalter angeht. In der Woche vom 8. bis 14. Februar lag dieses noch bei 68 Jahren. Vergangene Woche waren die Patienten im Schnitt 62 Jahre alt. «Bei Patienten auf der Intensivstation ändert sich das Profil nicht, aber bei normalen Krankenhausaufenthalten sinkt das Durchschnittsalter», bestätigt Dr. Jean Reuter vom Centre Hospitalier de Luxembourg. Auch die 267 neuen Fälle, die gestern bei mehr als 11.800 Tests entdeckt wurden, sind nur wenig beruhigend.

(Nicolas Martin/L'essentiel)