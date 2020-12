Air Rescue erhält Adenauer-​​De Gaulle-​​Preis

Große Ehre: LAR ausgezeichnet mit dem Adenauer-De Gaulle-Preis 2020! Wir danken allen, die bei den grenzüberschreitenden Hilfsaktionen beteiligt waren und uns unterstützt haben. Gemeinsam sind wir stark! https://bit.ly/34iKvLL www.lar.lu Gepostet von Luxembourg Air Rescue A.s.b.l. am Mittwoch, 16. Dezember 2020

Die Luxembourg Air Rescue (LAR) ist am Mittwoch mit dem renommierten Adenauer-De Gaulle-Preis ausgezeichnet worden. Neben der Luftrettung aus dem Großherzogtum erhielten auch ihre deutschen Kollegen der DRF Luftrettung den Preis.

Wie die beiden Beauftragten für die deutsch-französische Zusammenarbeit, Staatsminister Michael Roth und Staatssekretär Clement Beaune, bei der Verkündung erklärten, seien beide Organisationen der Herausforderungen der Corona-Pandemie mit großer Professionalität begegnet. Unter teilweise schwierigen Bedingungen hätten die DRF Luftrettung und die LAR den Großteil der Hubschraubertransporte französischer Covid-19-Patienten in die Krankenhäuser und zurück nach Hause übernommen.

Der Adenauer-de Gaulle-Preis wurde anlässlich des 25. Jahrestages des Elysée-Vertrages am 22. Januar 1988 ins Leben gerufen. Er wird an Personen oder Institutionen verliehen, die durch ihr Wirken einen herausragenden Beitrag zur Festigung der deutsch-französischen Freundschaft geleistet haben. Über die Wahl der Preisträger berät eine binationale Jury. Der Preis ist mit einem Betrag in Höhe von 10.000 Euro dotiert.

(sw/L'essentiel)