Luxemburger Feuerwehr hilft belgischen Kollegen

[Coopération transfrontalière] un peloton du CGDIS est actuellement déployé à Athus (B) afin d’épauler nos collègues belges de la Zone de secours Luxembourg dans le cadre d’un violent feu d’habitation. pic.twitter.com/jRkoeGLQD0 — CGDIS (@CGDISlux) July 14, 2019

Die Petinger Feuerwehr ist am Sonntagmorgen nach Belgien ausgerückt, um ihre Kollegen in Athus zu unterstützen. Das teilt das CGDIS mit. In einem Haus in Athus war ein Feuer ausgebrochen.

Das CGDIS teilte eine Video des Einsatzes auf Twitter. Der Clip zeigt ein Wohnhaus, aus dem dicke Rauchschwaden kommen. Laut belgischen Medien ist das Feuer gegen 8 Uhr in der Grand-Rue ausgebrochen. Der Brand habe sich von der Küche des Hauses rasch auf den gesamten Bau ausgebreitet. Die Feuerwehren mussten zwei Personen aus dem Haus befreien. Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

[Coopération transfrontalière] Ce matin, vers 8.00 heures la Zone de secours Luxembourg belge a demandé des renforts... Publiée par CGDIS - Corps grand-ducal d'incendie et de secours sur Dimanche 14 juillet 2019

(L'essentiel)