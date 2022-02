Impfzentrum kehrt in die Victor-​​Hugo-​​Halle zurück

Das Impfzentrum in der Victor-Hugo-Halle in Limpertsberg, das seit dem 3. Januar wegen Bauarbeiten geschlossen wart, öffnet wieder am Dienstag, den 8. März 2022. Das teilt das das Gesundheitsministerium am Mittwoch mit. Das Ausweich-Impfzentrum, welches vorübergehend in der Luxexpo The Box auf dem Kirchberg eingerichtet wurde, schließt daher wieder ab Samstag (5. März).

Die Terminvereinbarung in den Impfzentren erfolgt online auf Guichet.lu. Impfungen in Arztpraxen oder Kinderarztpraxen sind weiterhin möglich, jedoch nur nach Terminvereinbarung, die direkt beim behandelnden Arzt erfolgen muss, so die Gesundheitsbehörden.

(L'essentiel)