Viele Notfälle in der CHL-​​Ambulanz sind gar keine

Die Notaufnahme des Centre hospitalier de Luxembourg wurde 2017 erneut stark beansprucht. Insgesamt 39.700 Mal wurde die Station im Vorjahr konsultiert. An Bereitschaftstagen werden in der Notaufnahme des CHL jeden Tag rund 200 Patienten behandelt, an den Tagen ohne Bereitschaft sind es 80. Diese Zahlen gehen aus dem Jahresbericht 2017 des Krankenhauses hervor.

Durch die hohe Zahl an Patienten wird es für das Personal im CHL immer schwerer, sich schnell und adäquat um die wirklich ernsten Fälle zu kümmern. Denn: 40 Prozent der Patienten brauchen gar keine dringende Behandlung. Nur in 1,57 Prozent handelt es sich um lebensbedrohliche Notfallsituationen.

Patienten suchen die Notaufnahme vor allem wegen Magenbeschwerden, Rückenschmerzen, schwereren Verletzungen, Brustschmerzen und Atembeschwerden auf. Fast jeder zweite Patient kommt zwischen Mittag und 20 Uhr.

Das CHL zählte im Vorjahr 30.522 stationäre Aufnahmen (plus 4,1 Prozent im Vergleich mit 2016) und 6680 Aufenthalte in der Tagesklinik (plus 14,5 Prozent). Insgesamt gab es 511.711 ambulante Fälle. Vergangenes Jahr wurden insgesamt 165.379 Patienten im CHL behandelt.

Im Krankenhaus arbeiten mittlerweile 2267 Menschen, 77 mehr als im Jahr davor. Finanziell befindet sich das CHL mit einem Vorjahresgewinn von 3,73 Millionen Euro in bester Verfassung.

(th/jt/L'essentiel)