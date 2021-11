Uni Luxemburg weiht neuen Supercomputer ein

Wie ein kostbarer Schatz, der unter der Erde verborgen ist, befindet sich der neue Supercomputer oder Hochleistungsrechner (HPC) der Universität Luxemburg in einem sicheren Keller des Maison du Savoir in Belval. Vier Racks bilden zusammen eine über sieben Tonnen schwere Maschine. Die Leistung von Tausenden von Computern in einer einzigen Installation.

«Dies ist das leistungsstärkste System, das die Universität je eingesetzt hat», erklärt Dr. Sébastien Varette. Die Drei-Millionen-Euro-Maschine soll mindestens fünf Jahre lang Wissenschaftlern, Ingenieuren und Phsysikern, aber auch anderen Fachbereichen wie Wirtschaft und Geschichte zugute kommen. Big Data, Modellierung, Simulation: Der Supercomputer wird Forschung und Innovation auf der Grundlage intensiver Berechnungen und groß angelegter Datenanalysen ermöglichen.

«Hochleistungsrechnen und Datenanalyse sowie künstliche Intelligenz sind die Eckpfeiler der europäischen, nationalen und universitären Strategien», erklärt Professor Pacal Bouvry, Leiter des HPC-Projekts an der Universität. Zwischen 500 und 600 Nutzer werden die Maschine verwenden. Die Universität Luxemburg setzt seit 2006 Supercomputer ein.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)