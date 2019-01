Immer mehr Luxemburger wollen helfen

Die «Fondation de Luxembourg» hatte am Dienstag gleich doppelten Grund zum Feiern. Die Stiftung, die Privatpersonen und Unternehmen dazu ermutigt und dabei unterstützt, sich für gemeinnützige Zwecke zu engagieren, feierte nicht nur ihr zehnjähriges Bestehen. Die von Jean-Claude Juncker Ende 2008 ins Leben gerufene Organisation konnte auch einen neuen Rekord vermelden: Mehr als 80 Stiftungen der «Fondation de Luxembourg» in Europa und auf der ganzen Welt verwalten ein Gesamtvermögen in Höhe von 187 Millionen Euro.

«Es gab ein enormes Potenzial, das nicht genutzt wurde. Das Wachstum des Privatvermögens hat ebenso zu dem gestiegenen Engagement beigetragen, wie das Bewusstsein in der Führungsetage von Privatbanken. Heute bieten die meisten Banken in der Region ihren Kunden einen Zugang zu Organisationen, die im öffentlichem Interesse tätig sind», sagt die Generaldirektorin der Fondation de Luxembourg, Tonika Hirdman.

Afrika profitiert am meisten

Die Förderung der Stiftungen ist natürlich eng mit der finanziellen Lage der Gönner verbunden. Für die Gründung einer solchen gemeinnützigen Initiative wird ein Kapital in Höhe von 250.000 Euro benötigt. Wie sieht das typische Profil eines Gründers aus? Hirdmann erklärt: «Meist handelt es sich um wohlhabende ältere Ehepaare. Oft werden sie von ihren bereits erwachsenen Kindern dazu angeregt, diesen Schritt zu gehen. Viele haben langjährige Erfahrung im Management.»

Fast die Hälfte der Spenden flossen in die Finanzierung von Hifsprojekten in Afrika. Zehn Prozent gingen an lokale Initiativen in Luxemburg. «Die Menschen wollen immer öfter selbst entscheiden, zu welchem Zweck ihr Geld verwendet wird. So ist auch die zunehmende Anzahl der Stiftungen zu erklären», sagt Hirdmann.

