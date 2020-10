Regierung unterstützt karitative Projekte

Auch karitative Veranstaltungen sind der aktuellen Corona-Pandemie zum Opfer gefallen: Eine Situation, die Flexibilität fordert. Das sowohl von den verschiedenen Vereinigungen als auch von der Regierung, die versucht hat, letztere bestmöglich zu unterstützen. Darüber, dass diese Flexibilität in der momentanen Lage das A und O ist, um Entwicklungsländern trotz Einreiseverboten und Quarantäneregelungen unter die Arme zu greifen, sind sich die NGOs, Premierminister Xavier Bettel (DP) und Minister für Entwicklungszusammenarbeiten und humanitäre Angelegenheiten, Franz Fayot (LSAP), einig. Das stellten alle anwesenden Parteien am Mittwochnachmittag beim «Speed-Briefing», wie Bettel es so schön nannte, fest.

Die Minister sind an diesem Nachmittag von Tisch zu Tisch gewandert, um sich von den Vertretern unterschiedlicher Organisationen auf den neusten Stand der Dinge bringen zu lassen. Wie ist die Lage? Konnten die Entwicklungsländer trotz Corona weiterhin unterstützt werden? Die Antwort lautet «Ja», allerdings erwies sich die sowieso schon herausfordernde Aufgabe als wahrhaftige Mammutaufgabe, da diese Länder besonders hart von der Krise getroffen wurden. Auch in puncto Projektfinanzierung war die Lage nicht einfach. Nicht nur karitative Veranstaltungen wie Bazare oder Konzerte sind ausgefallen, auch die üblichen Spender zeigten sich in der Krise weniger spendenfreudig. «Die Tendenz ist erschreckend», gestand Caritas-Präsidentin Marie-Josée Jacobs. Eine Aussage, der die anderen Vertreter zustimmten, denn allgemein seien die Spenden 25 Prozent geringer ausgefallen als errechnet. Dabei sei die Rechnung schon «konservativ» gewesen.

Daher auch immer wieder der Appell an die Solidarität. «Oft wird in Vieles investiert, aber nicht in die Menschheit», erklärte Bettel. Der luxemburgischen Regierung sei es ein großes Anliegen, in die Menschen und ihre Zukunft zu investieren, ihnen wieder eine Perspektive zu schaffen. Das nicht nur in Luxemburg, sondern auch in den Ländern, die auf Unterstützung angewiesen sind. Xavier Bettel sei froh, Premierminister eines Landes zu sein, das Solidarität großschreibt. «Und da dürfen wir den Populisten, die immer wieder betonen, man müsse erst einmal nach den Menschen in Luxemburg schauen, auch nicht die Überhand lassen», sagte der Premier. Man kümmere sich selbstverständlich um die Landsleute, aber man müsse, wenn man die nötigen Ressourcen hat, auch dort helfen, wo die Hilfe dringend gebraucht wird.

Die Kofinanzierung vom Staat der karitativen Projekte habe sich sowohl an das Gesundheits-, das Schul- als auch das Wirtschaftswesen gerichtet. In Entwicklungsländern sei die Situation in diesen Bereichen besonders kritisch. «Wir unterstützen die Projekte der Organisationen nicht, weil wir eine Gegenleistung der betroffenen Ländern erwarten. Ein Land, das eine erfolgreiche Wirtschaft hat, hat einfach eine gewisse Verantwortung anderen gegenüber», erklärte der Premier am Mittwochnachmittag. Eine Einstellung, über die sich die Vertreter der humanitären Organisationen freuen.

(Liz Mikos/L'essentiel)