Kein «Lottospiel» mehr für die Saarland-​​Pendler

Die Pendler, die täglich mit dem Bus aus dem Saarland nach Luxemburg kommen, brauchten in der ersten Februarwoche starke Nerven. Grund dafür war die neue Linienführung der Busse des RGTR-Netzes. Anfang Februar hatte das Verkehrsministerium die Änderung verkündet. Die Linien erhielten neue Nummern, die Routen wurden angepasst und neue Haltestellen wurden angefahren. Die vom Ministerium als Optimierung angepriesenen Änderungen verärgerten viele Grenzgänger.

Die Buslinie 155 fährt vom saarländischen Merzig abwechselnd nach Leudelingen oder auf den Kirchberg. Die Buslinie 156 fährt von Saarlouis auf den hauptstädtischen Kirchberg. Beide Linien sollten nach den ursprünglichen Plänen über die Düdelinger A3 in die Hauptstadt fahren.

In den Stoßzeiten dauerte die Fahrt aus dem Saarland nach Luxemburg-Stadt bis zu einer halben Stunde länger. Denn die neuen Linien in die Hauptstadt sollten nach dem Plan des Ministeriums über die A3 in die Hauptstadt fahren. Eine Leserin, die täglich aus dem Saarland nach Luxemburg-Stadt die Linie zur Luxexpo nimmt, klagte L'essentiel ihr Leid: «Zurzeit sind wir Saarländer von der Entscheidung des Busfahrers abhängig.» Wie lange der Arbeitswege dauerte, habe sich wie «Lottospielen» angefühlt.

Rückkehr zur N2

Eine Sprecherin des Verkehrsministeriums bestätigte, dass man diesbezüglich Beschwerden erhalten habe. Deren Zahl sei im Verhältnis zu den durchgeführten Fahrten allerdings gering geblieben. Die neuen Linien ins Saarland werden von Émile Weber bedient. Das Luxemburger Busunternehmen hat die Verbindung ins benachbarte Bundesland mit dem Fahrplanwechsel zum 1. Februar übernommen.

Auf Anfrage von L'essentiel sagt ein Sprecher des Unternehmens, man habe zwischenzeitlich mit dem Ministerium gesprochen und eine Lösung gefunden. Die Strecken sollen demnach nicht, wie vom Ministerium ursprünglich vorgesehen, über die A3 verlaufen, sondern ab sofort ab Remich wieder über die N2 in die Hauptstadt fahren.

(lh/L'essentiel)