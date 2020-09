Immer mehr Menschen wohnen in Luxemburg

Am 1. Januar des vergangenen Jahres belief sich die Bevölkerung Luxemburgs auf 626.100 Einwohner, wie aus einem am Donnerstag von Statec veröffentlichten Bericht hervorgeht. Das entspricht einem Anstieg von zwei Prozent in einem Jahr und von 22 Prozent seit 2011. Damals zählte Luxemburg lediglich 512.400 Einwohner.

Neben der Zuwanderung ist die Bevölkerungszahl des Landes ganz natürlich gestiegen –Die Geburtenzahlen (6230) haben die Zahl der Todesfälle (4283) im vergangenen Jahr deutlich überstiegen. Die Luxemburger sind mit 52 Prozent (329.600 Personen) nach wie vor in der Mehrheit, zweitstärkste Bevölkerungsgruppe sind die Portugiesen mit 15,2 Prozent (95.100 Personen). Es folgen Franzosen, Italiener und Belgier.

Die Lebenserwartung im Land ist ebenfalls leicht gestiegen. Frauen werden nun durchschnittlich 84,5 Jahre, Männer 80 Jahre alt. Als Berechnungsgrundlage greift Statec auf den Zeitraum 2017 bis 2019 zurück. Im Zeitraum 2010 bis 2012 waren die Zahlen noch ein bis 1,5 Jahre niedriger. Gleichzeitig ist die Geburtenrate im Land weiter rückläufig und liegt nun bei 1,34. Das erste Kind bekommen Frauen in Luxemburg durchschnittlich im Alter von 31 Jahren.

(jg/L'essentiel)