Luxemburger sind Europas größte Raubkopierer

Acht Prozent der Europäer geben zu, in den letzten 12 Monaten Inhalte illegal aus dem Internet gezogen zu haben. 2017 waren es noch zehn Prozent, wie aus einer neuen Studie des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) hervorgeht, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach sind in 17 EU-Ländern ein Abwärtstrend zu beobachten.

Nicht aber in Luxemburg: Hier geben 18 Prozent der Einwohner zu, sich Raubkopien runtergeladen zu haben, fünf Prozentpunkte mehr als 2017. Damit steht das das Großherzogtum an der Spitze der Liste der Länder mit den meisten Raubkopierern, vor Slowenien (17 Prozent) und Belgien (13 Prozent). Die Franzosen und die Deutschen stehen nur an 15. bzw. 23. Stelle (neun beziehungsweise sieben Prozent).

36 Prozent der Einwohner finden es in Ordnung Raubkopien zu erstellen, wenn sie nur für den Privatgebrauch bestimmt sind. 32 Prozent finden es okay darauf zurückzugreifen, wenn Produkte nicht sofort auf legalem Wege erhältlich sind.

Ähnlich locker sehen es die Luxemburger der Studie nach damit, wissentlich gefälschte Produkte zu kaufen. Während fünf Prozent der Europäer zugeben, ihren Geldbeutel für gefälschte Produkte gezückt zu haben, sind es in Luxemburg mehr als doppelt so viele (elf Prozent). Nur in Portugal und Slowenien sind es mit zwölf und 13 Prozent mehr. Dahinter zurück bleiben Belgien ( sieben Prozent), Deutschland (vier Prozent) und Frankreich mit nur drei Prozent.

Ermutigende Entwicklung

Insgesamt stellt das EUIPO im Bericht auf europäischer Ebene «eine ermutigende Entwicklung der Verhaltensweise seit den vorangegangenen Studien (...) in den Jahren 2013 und 2017» fest. Das EUIPO glaubt, dass «die negativen öffentlichen Reaktionen, die während der Covid-19-Krise wegen gefälschter Medikamente und gefälschter Schutzausrüstung beobachtet wurden», zu einer kritischeren Betrachtung von Fälschungen beigetragen haben könnten.

Darüber hinaus weist das Amt auf eine «besonders deutliche Zunahme des Respekts für Künstler» hin. «Immer mehr Menschen geben an, ein besseres Verständnis für Recht an geistigem Eigentum zu haben». In den letzten 12 Monaten haben 42 Prozent der Europäer für den Zugang, das Herunterladen oder die Online-Verbreitung urheberrechtlich geschützter Inhalte bezahlt – Das entspricht einem Anstieg um 17 Prozentpunkten seit 2017.

(mc/L'essentiel)