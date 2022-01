Toter Mann bei Remerschen gefunden

Am 25. Dezember ist im Wald in Remerschen die Leiche eines unbekannten Mannes gefunden worden, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilt. Sie bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe, die Identität des Mannes aufzuklären.

Der Verstorbene sei wahrscheinlich über 70 Jahre alt und etwa 1,68 Meter groß. Er trug ein grün-blau kariertes Flanellhemd sowie einen blauen Pullover mit schwarz-roten Streifen am Kragen und an den Handgelenken. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte der Verstorbene vermutlich Schwierigkeiten beim Laufen.

Wer Hinweise hat, kann sich unter der Telefonnummer +352 24 460-2121 oder per E-Mail spj.ip-info@police.etat.lu bei der Polizei melden.

Auf der Website der Polizei ist ein Foto des Toten veröffentlicht, wir verzichten an dieser Stelle auf die Veröffentlichung.

(L'essentiel)