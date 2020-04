Patiente Vertriedung will «Schutzmasken für alle»

«Schutzmasken für alle». Das fordert die Vereinigung «Patiente Vertriedung» von der Regierung am Mittwoch. «Nachdem die Krankenhäuser mit genügend Masken ausgestattet wurden, muss die Regierung nun auch jedem Einwohner eine geringe Anzahl davon zur Verfügung stellen», so die Aufforderung. Die Regierung hatte die Bevölkerung biher allerdings nicht dazu aufgefordert, als Präventivmaßnahme eine Schutzmaske zu tragen. Laut der WHO sei das kein Mittel, um sich vor der Lungenkrankheit Covid-19 zu schützen.

«Eine einfache Maske kann eine Infektion nur in geringem Maßn verhindern», erklärt die Patiente Vertriedung. Dennoch ist sie der Meinung, dass eine Schutzmaske die Ausbreitung der Infektion weitgehend verhindern könne.

Ein falsches Sicherheitsgefühl?

«Weil eine einfache Atemschutzmaske nicht zu 100 Prozent schützt, wurde fälschlicherweise mitgeteilt, dass sie in einer frühen Phase gar nichts bringen würde». Das hänge laut der Vereinigung mit dem Mangel an medizinischen Schutzmasken in den Krankenhäusern zusammen. «Es wurde einfach nur befürchtet, dass Menschen sich auf die FFP-Masken stürzen würden.» Auch das Argument, dass die Masken ein falsches Sicherheitsgefühlt geben, ist für die Patientenvertretung eine Falschinformation. «Schutzmaskenträger würden sich weniger die Hände waschen und den Abstand zu anderen Menschen nicht einhalten». Das sei nicht bewiesen worden. «Autofahrer, die keine Sicherheitsgurte tragen, würden sich auf der Straße auch nicht zwangsläufig gefährlicher verhalten», so die Vereinigung.

Betont wurde ebenfalls, dass «zahlreiche Länder» den Einsatz von Schutzmasken eingeführt haben, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. In Österreich beispielsweise ist das Tragen einer Schutzmaske in Supermärkten Pflicht. In chinesischen Großstädten muss jeder Einwohner eine Maske tragen. Die Patiente Vertriedung ist davon überzeugt, dass die Eindämmung des Virus in China, Südkorea und Taiwan zumindest «teilweise» auf deren Einsatz zurückzuführen ist.

(ol/L'essentiel)