«Ich habe immer alles für das Land gegeben»

«In die Erinnerungen von 40 Jahren Ehe einzutauchen, ist eine Übung, die nicht spurlos an einem vorbeigeht», sagt Großherzogin Maria Teresa. In dem Buch «Un Amour souverain», das am Mittwoch veröffentlicht wird, öffnete die Mutter von Guillaume, Félix, Louis, Alexandra und Sébastien ihrem Freund, dem Journalisten Stéphane Bern, nicht nur die privaten Familienalben sondern auch ihr Herz.

Die Erzählung beginnt mit ihrer Begegnung mit dem Großherzog an einem Sonntag in Genf. «Ich fühlte es in meines Herzen, schon als ich ihn in der Ferne sah. Noch bevor ich ihn getroffen habe. Ich kann es nicht erklären, aber ich weiß, dass ich mich in dem Moment in ihn verliebt habe, als ich ihn gesehen habe. Es war Liebe auf den ersten Blick», so Maria Teresa. Der Großherzog erklärte, dass er «in den Bann dieser jungen Frau gezogen wurde, die so viel Humor und Fröhlichkeit versprühte. Es war ihre karibische Art, die ich nicht aus Luxemburg kannte.»

« Ich habe Luxemburg geheiratet»

Maria Teresa weiß: «Henri zu heiraten bedeutete auch, mich in den Dienst meines neuen Landes, Luxemburg, und seiner Menschen zu stellen.» Sie erinnert sich an den Tag ihrer Hochzeit am 14. Februar 1981: «Ich werde nie den Moment auf dem Balkon vergessen, als ich den Luxemburgern einen Kuss zuwarf, um mich zu bedanken und ihnen zu sagen: Ich liebe euch. Ich war zu Tränen gerührt über den Empfang, den mir die Menschen bereiteten.»

Diese Gefühle seien umso stärker gewesen, als «ich nach einem Land suchte, das ich annehmen, umarmen und mir zu eigen machen wollte, denn als Exilkubaner brauchte ich eine Heimat. Ich habe von Anfang an alles für das Land gegeben, weil ich auch Luxemburg geheiratet habe, als ich meinen Mann heiratete.»

(Marion Chevrier/L'essentiel)