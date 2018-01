CFL-​​Tickets können künftig per App gekauft werden

In Kürze wird es für Bahnreisende nicht mehr nötig sein, vor der Fahrt an einem Fahrkartenschalter oder Automaten vorbeizugehen. Die CFL bringt eine neue Version ihrer mobilen Anwendung mit einem zusätzlichen Feature auf den Markt. Diese ermöglicht es, ein Ticket oder ein Abonnement online zu erwerben. Das bestätigte ein Sprecher auf Nachfrage von L’essentiel.

Es reicht dann aus, wenn man dem Kontrolleur das Onlineticket auf dem Handy zeigt. Die CFL veröffentlicht bis Ende des Monats weitere Einzelheiten dazu.

Fahrkartenschalter bleiben erhalten

Obwohl es im Jahr 2014 zuletzt Schließungen von Fahrkartenschaltern gab, hat sich die CFL nun für deren Erhalt an den elf verkehrsreichsten Bahnhöfen des Landes (Luxemburg-Stadt, Esch/Alzette, Ettelbrück, Bettemburg, Rodingen, Mersch, Petingen, Belval Uni, Wasserbillig, Clerf und Ulfingen) ausgesprochen, wie Alessandra Nonnweiler, Leiterin der Kommunikationsabteilung der CFL, erklärt.

Mindestens ein Fahrkarten-Automat wird auch in den 68 Bahnhöfen des Landes stehen. Zusätzlich gibt es in drei Gemeinden (Schifflingen, Mersch und Diekirch) die Möglichkeit, Tickets in den örtlichen Geschäften zu kaufen. Auch der Kauf eines Tickets an Bord des Zuges soll gegen einen Aufpreis von einem Euro weiterhin möglich sein.



(Mathieu Vacon/L´essentiel)