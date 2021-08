Mütter arbeiten seltener, je mehr Kinder da sind

In Europa ist die Zahl der erwerbstätigen Mütter immer noch niedriger als die der Väter. Das geht aus einer Erhebung des europäischen Statistikamtes Eurostat hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach gingen im Jahr 2020 europaweit 72,2 Prozent der Mütter im Alter zwischen 25 und 54 Jahren einem Beruf nach. Im Gleichenzeitraum arbeiteten 90 Prozent der Väter. «Wenn Kinder im Haushalt leben wirkt sich das unterschiedlich auf die Beschäftigungsquote aus», schreiben die Statistiker dazu. Besonders die Folgen für die Eltern und ihre Arbeit sei von Land zu Land unterschiedlich.

In Slowenien sind 86,2 Prozent der Mütter erwerbstätig, was deutlich über dem EU-Durchschnitt liegt. Schweden (83,5 Prozent) und Portugal (83 Prozent) belegen ebenfalls Spitzenränge. In Italien dagegen hat im vergangenen Jahr fast jede zweite Mutter (57,3 Prozent) nicht gearbeitet. In Griechenland lag der Anteil bei 61,2 Prozent und in Spanien waren es 66,2 Prozent. Italien und Griechenland sind die Länder, in denen es die größten Unterschiede gibt zwischen Arbeitnehmern mit oder ohne Kinder.

75 Prozent der Mütter sind in Luxemburg erwerbstätig

Luxemburg liegt dagegen mehr oder weniger im EU-Durchschnitt: 75 Prozent der Mütter und 89 Prozent der Väter haben einen Arbeitsplatz. Im Vergleich dazu haben 85 Prozent der kinderlosen Männer in derselben Altersklasse im Großherzogtum Arbeit. Bei den kinderlosen Frauen liegt die Quote bei 81 Prozent.

Je mehr Kinder eine Frau hat, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Arbeitsmarkt tätig ist: «Frauen mit drei oder mehr Kindern hatten im Jahr 2020 in der EU eine durchschnittliche Beschäftigungsquote von 59,1 Prozent», so die Beobachtung der Eurostat-Statistiker. Bei den Männern hingegen hat die Zahl der Kinder weit weniger Einfluss: Fast 90 Prozent der Väter mit mindestens drei Kindern waren erwerbstätig, etwas mehr als Männer ohne Kinder.

(L'essentiel)