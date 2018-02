Mehr Deutsch und Französisch an Lyzeen

Das Bildungsministerium bereitet die letzte große Reform dieser Legislaturperiode vor – die Reform des Sekundarschulwesens. Diese wurde am Dienstag von Claude Meisch (DP) vorgestellt und soll ab dem nächsten Schuljahr in Kraft treten. Der Minister will «die Lyzeen an die Bedürfnisse der Wirtschaft des Landes anpassen».

Vor allem die Sprachbildung wird eine Veränderung erleben. Die «Sprachkurse sollen an die sprachliche Realität des Landes angepasst werden», so Meisch. Die Mehrheit der Kurse, die bisher nur auf Deutsch gehalten wurden, wird es künftig auch auf Französisch geben. Deutschkurse sollen demnach künftig in Grund- und Aufbaukursen angeboten werden. Für die französischsprachigen Sektionen wird ab der 4. Klasse Deutsch als Grundkurs unterrichtet.

Verstärkte berufliche Karrierewege

Damit soll verhindert werden, dass sich zu viele Schülerinnen und Schüler an Fremdsprachenausbildungen im Ausland wenden. «Deshalb müssen wir unser Angebot in den beiden Hauptsprachen des Landes verstärken», sagt Meisch. Die Prüfungen werden an diese neue Situation angepasst. In der Regel werden die Tests so überarbeitet, dass nur sechs schriftliche und zwei mündliche Prüfungen angeboten werden, von denen eine in der Sprache abgehalten wird.

Dank der neuen Autonomie werden die Schulen auch neue Programm für künftige Berufe anbieten. Das Lycée Josy-Barthel de Mamer bietet zum Beispiel ab der 5. Klasse einen Kurs in Architektur, Design und nachhaltiger Entwicklung (A3D) an.

«Wir entwickeln ein Projekt, das Schülern dabei helfen soll, sich in vielversprechende Sektoren des Arbeitsmarktes zu integrieren», erklärt Schulleiter Claude Christnach. Ebenso wird das Lycée technique d'Ettelbruck einen Bereich «Umweltwissenschaften» anbieten, während das Lycée technique hôtelier den Bereich «Hospitality Management» abdecken will, um Schüler auf Berufe im Hotel- und Gaststättenwesen vorzubereiten.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)